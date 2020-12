Semaine de vérité pour l'Excel Mouscron

L'Excel ne pouvait sans doute pas espérer meilleur scenario. Avec une première victoire et, plus globalement, un bon quatre sur six, les Hurlus ont fait le plein de points et de confiance avant d'aborder la semaine de tous les dangers... ou de tous les espoirs.

Quand les dates des matchs en retard de l’Excel Mouscron ont été fixées, Jorge Simao a probablement coché la semaine qui arrive dans son agenda. Hasard du calendrier remodelé, la lanterne rouge va croiser, en cinq jours, la route des deux équipes qui la précèdent au classement.

La semaine qui s’annonce sera donc capitale dans le déroulé de la saison des Hurlus. "Mais pour l’instant, je veux surtout que les joueurs récupèrent. Car c’est un long et rude combat qui nous attend cette saison", tempérait le technicien portugais, samedi après le partage contre Bruges.

On sait que la semaine sera déterminante.

Mais les Mouscronnois ont bien conscience de l’importance des deux matchs qui arrivent, contre le STVV mardi, et à Waasland-Beveren samedi après-midi. "On joue les deux équipes qui sont devant nous, on sait que la semaine sera déterminante. Ce sont des points très importants qui vont se jouer et il faudra bonifier les résultats qu’on a faits contre le Cercle et le Club de Bruges", note Dimitri Mohamed.

Car l’Excel a frappé au bon moment en Pro League. Sevrés de victoire pendant plus de trois mois, les Hurlus restent sur un quatre sur six prometteur. Mais, au-delà encore de l’aspect comptable, c’est dans la manière que Mouscron a séduit.

Un système de jeu "plus agréable"

Car Jorge Simao a apporté à son équipe un style de jeu qui lui convient sans doute mieux. "On peut jouer un peu plus", confirme le Français. "On est un plus haut sur le terrain, on presse et c’est très agréable de jouer comme ça. On est agressif sur le porteur du ballon, on laisse peu d’espace. On a de la combativité en nous, on l'a montré. Et quand on est dernier, ça ne peut que nous aider et ça va nous servir à gratter des points."

Des points, c’est justement l’objectif que l’Excel se fixera mardi et samedi. Car ce n’est pas le moment de gâcher les quatre points pris contre les deux équipes de la Venise du Nord. Les Hurlus en sont conscients, reste à confirmer sur les pelouses du Canonnier et du Freethiel…