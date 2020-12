L'Antwerp prêt "à passer à l'étape suivante"

En cas de victoire jeudi contre Ludogorets, l'Antwerp sera assuré de passer l'hiver européen et d'atteindre les seizièmes de finale de l'Europa League.

L'Antwerp réalise pour l'instant un très joli parcours sur la scène européenne et semble vouloir le poursuivre. "Nous sommes prêts à prendre les trois points à la maison", a lâché directement Martin Hongla en conférence de presse dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Je suis toujours prêt à marquer des buts, même demain. J'ai maintenant un rôle un peu plus offensif dans l'équipe, ce qui me convient", déclare l'international camerounais.

Quelle différence par rapport à la saison dernière pour Hongla : sous Bölöni, il a failli ne pas y arriver, sous Leko, il est l'un des piliers du Great Old. "Pourtant, je suis toujours le même Martin", dit-il en riant. "La différence se situe au niveau du coach. Sous Ivan Leko, j'ai des chances, je m'inscris dans sa philosophie. C'est à moi de profiter de l'occasion qui m'est donnée de jouer et de prouver que je le mérite".

Lior Refaelov a déjà prouvé qu'il était précieux pour le matricule 1. Un nouveau match, une nouvelle chance d'exceller pour l'Israélien. Il a déjà marqué contre Ludogorets lors du premier match, et l'a fait contre Tottenham et LASK. Un nouveau but demain contre les Bulgares ? "En premier lieu, nous avons l'ambition de continuer, de passer à l'étape suivante de notre développement, individuellement et en équipe", explique-t-il. "Cela a été une très belle expérience jusqu'à présent, nous allons faire de notre mieux pour gagner à nouveau, sans regarder trop loin devant", a souligné celui sous contrat jusqu'en juin prochain.

À parti de janvier, le milieu offensif pourra signer gratuitement où il le désire. Son agent reçoit-il beaucoup d'appels ces jours-ci ? "Question intéressante. Mais vous me connaissez maintenant, je préfère garder le silence. Permettez-moi de le dire ainsi : je suis assez confiant quant au fait que nous obtiendrons le meilleur accord possible pour toutes les parties dans les semaines à venir", a-t-il conclu.