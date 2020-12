Les Hurlus ont loupé le coche à Waasland-Beveren

Week-end compliqué pour l'Excel Mouscron qui a connu sa première défaite de l'ère Jorge Simao, contre un adversaire direct. Mais les Hurlus doivent très vite tourner la page, car ils seront sur le pont dès mardi.

Après de bonnes prestations contre le Cercle, le STVV et le Club de Bruges, l'Excel Mouscron a été moins tranchant, samedi au Freethiel. "On est très déçu, on avait forcément à cœur de poursuivre sur notre belle série. On a gardé le même plan de jeu, mais, cette fois, on a été moins dangereux", analyse Dimitri Mohamed.

"Très vite se reconcentrer"

En début de rencontre pourtant, les hommes de Jorge Simao ont amené le danger à quelques reprises dans le rectangle de Nordin Jackers Avant de petit à petit rentrer dans le rang. "On est tombé sur une défense à cinq et c'était difficile de trouver les espaces. Mais c'est à nous de créer plus pour se ménager plus d'occasions dans ce genre de match."

Mais Dimitri Mohamed et es coéquipiers le savent: s'ils ont loupé une belle occasion, samedi soir, ils doivent rapidement tourner la page. "Il faut très vite se remettre dedans, récupérer et préparer la prochaine rencontre qui va être aussi importante que celle à Waasland-Beveren."