Lior Refaelov : "C'est une victoire méritée pour Genk"

Déçu par la défaite de l'Antwerp ce dimanche face à Genk (4-2), Lior Refaelov a reconnu la supériorité des leaders de Pro League.

C'était le choc de cette 15ème journée de Pro League. Ce dimanche, en début d'après-midi, Genk s'est imposée face à l'Antwerp. Présent en zone mixte après la défaite des siens, Lior Refaelov a salué la victoire du club limbourgeois, qui s'est emparé de la première place du classement à cette occasion.

Pour l'international iranien, la formation bleue et blanche a tout simplement été meilleure. "C'est une victoire méritée pour Genk. Ils étaient beaucoup plus tranchants, meilleurs dans les duels et plus agressifs." Le milieu offensif de 34 ans ne veut pas se réfugier derrière les absences de Faris Haroun et Pieter Gerkens pour expliquer la défaite. "Faris et Pieter sont des éléments clés pour nous, tout le monde le sait. Mais je pense que nous avons assez de joueurs avec beaucoup de qualités. C'est dommage que cela n'ait pas fonctionné aujourd'hui."

Malgré la défaite, le Great Old reste quatrième avec 25 points, le Standard n'ayant pas réussi à l'emporter face à Malines. Ce revers arrive au mauvais moment pour le matricule 1 qui n'a pas pu faire le plein de confiance avant le déplacement à Tottenham jeudi prochain. Les Anversois iront défier les hommes de José Mourinho lors de la dernière journée de la phase de poules d'Europa League pour conserver leur première place du groupe J.