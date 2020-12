Le Standard de Liège cale contre Malines

Ce dimanche soir, le Standard de Liège recevait le KV Malines lors de la quinzième journée de Jupiler Pro League.

Après une belle prestation en Écosse jeudi dernier, le Standard de Liège avait à coeur de poursuivre sur sa lancée et d'empocher les trois points face au KaVé ce dimanche.

Le Standard débutera la rencontre tambour battant avec un gros pressing d'entrée de jeu. La première occasion dangereuse de la partie viendra d'ailleurs des pieds de Raskin. Après une belle percée dans le rectangle adverse, le médian effectuera un centre/tir mais celui-ci sera dévié par la défense malinoise et passera juste à côté du but de Coucke (2e). Après quelques tirs à distance sans danger de Lestienne, Laifis, Gavory et Fai (8e, 10e, 11e et 23e), les Rouches verront leur adversaire pointer le bout de son nez dans leur surface avec une reprise de volée de Walsh repoussée par un Bodart vigilant (28e).

Juste après, le portier du matricule 16 boxera une frappe lourde Vranckx (30e). Revigoré, Malines ne sera pas loin d'ouvrir la mise via Mrabti mais se heurtera à nouveau au dernier rempart liégeois (33e). Deux minutes plus tard, les Rouches auront une grosse occasion avec un centre de Lestienne pour Balikwisha dont la tête sera sauvée sur la ligne par Voet (35e). Mais ce sont les Liégeois qui ouvriront le score juste avant la pause sur une tête de Laifis sur corner (45e), 1-0.

En début de seconde période, Malines aura l'opportunité de revenir dans la rencontre après une belle profondeur de Hairemans mais Gavory déviera la frappe de l'ancien joueur de l'Antwerp au dernier moment (50e). À l'heure de jeu, Bodart empêchera à nouveau les Sang et Or de faire trembler ses filets en s'interposant devant Schoofs (60e). Toutefois, le KaVé obtiendra un penalty suite à une faute de Lestienne sur Hairemans dans la surface. Il sera transforé par Van Damme (63e), 1-1.

Afin de reprendre les commandes de la rencontre, Philippe Montanier fera monter du sang frais avec les entrées au jeu de Carcela et Avenatti qui remplaceront respectivement Lestienne et Tapsoba. Néanmoins, Bodart devra à nouveau s'employer sur une frappe puissante de Togui (75e).

Le matricule 16 doublera finalement la mise via une tête de Michel-Ange Balikwisha sur un très beau centre Carcela (78e), 2-1.

Bien servi par Raskin et seul devant Coucke, Avenatti aura l'occasion de tuer la rencontre, en vain (80e). Alors que le Standard se dirigeait vers la victoire, Walsh égalisera (88e), 2-2. Le score ne bougera plus, les deux équipes se quittent dos à dos.

Après ce partage, le Standard de Liège reste 5ème place et compte désormais 25 points au compteur. Malines reste 16ème avec 14 unités.