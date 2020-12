Felice Mazzù : "Le groupe a montré sa force"

Suite à sa défaite contre Seraing, l'Union s'est bien repris et le leader garde ses distances au classement avec son dauphin.

Buteur et à l'assist, l'Union a pu compter sur un Dante Vanzeir des grands soirs : "Le lierse a joué en bloc et défendait bien pour garder le zéro. Nous sommes restés concentrés, et avons joué notre jeu", confiait le joueur formé à Genk, sur le site du club.

"Le centre était vraiment parfait. Je ne suis pas le plus grand, mais je sais sauter haut dans les airs (rire)", analysait le buteur, également passeur : "Petite pensée pour mes coéquipiers aussi, car je suis heureux de donner l’assist à Deniz, et pensée pour Anthony qui a une nouvelle clean sheet."

Felice Mazzù satisfait, évoquait les difficultés de ses hommes face à une formation ultra défensive : "On a eu besoin d’une demi-heure pour avoir de l’impact. On était en infériorité dans le milieu et avons corrigé le tir à la pause. Au final, avec 4 buteurs différents, c’est une bonne soirée pour nos attaquants. Le groupe a montré sa force, et je suis satisfait de la prestation collective et individuelle."