Pas le temps de se lamenter pour l'Excel Mouscron

Mouscron a perdu une bataille, mais pas encore la guerre: c'est, en substance, le discours que tenaient les Hurlus, samedi soir, après la défaite à Waasland-Beveren.

C’était un match à six points, l’Excel Mouscron a laissé passer sa chance au Freethiel et devra donc encore se coltiner la lanterne rouge quelques jours au moins.

Mais pas question de fatalisme dans les rangs mouscronnois. "On a perdu ce match, on n’a pas été assez dangereux et il faudra analyser pourquoi, mais il reste 60 points à prendre et il faut passer au match suivant", disait Jorge Simao en conférence de presse.

C’est aussi le discours que tiennent ses joueurs. "On ne se focalise pas vraiment sur l’adversaire. Il nous reste 20 rencontres à jouer et on a raté l’occasion d’en prendre trois. On passe au match suivant", résume Béni Badibanga.

Et le match suivant arrivera très vite, puisque les Hurlus seront de nouveau de sortie, mardi soir, à Louvain. "Ce n’est peut-être pas plus mal que ce match arrive vite, on n’aura pas l’occasion de gamberger. On va vite pouvoir se changer les idées et se concentrer sur autre chose."