La sélection de John van den Brom pour son grand retour au Lotto Park

Le nouveau leader de JPL se déplace à Anderlecht ce vendredi, un retour au bercail pour John van den Brom.

La rencontre sera spéciale pour le coach du Racing, même si ces retrouvailles se feront dans un stade sera vide et dans un club qui a pas mal changé depuis son départ de Bruxelles.

Le Néerlandais ira à Bruxelles avec un statut de leader à défendre. Il a sélectionné 21 joueurs, groupe dans lequel ne figurent pas Mats Möller Daehli ni Bastien Toma, remplacés par les jeunes Luca Oyen et Pierre Dwomoh. La formation actuelle prônée par van den Brom ne laisse pas vraiment de place pour un numéro 10 classique, d'où les non-sélections de Toma et Daehli. Bryan Heynen et Patrik Hrosovsky sont actuellement les titulaires dans l'entrejeu du Racing.

Mais dans le fond, c'est surtout que ni Toma, ni Daehli, arrivés respectivement pour près de 3,5 et 2,5 millions d'euros, ne sont parvenus à s'imposer dans le Limbourg. Le Racing cherche toujours un successeur à l'Espagnol Alejandro Pozuelo.