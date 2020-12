Neymar regrette sa réaction avec Alvaro Gonzalez lors du Classique

Neymar est revenu sur sa réaction lors du Classique entre le PSG et Marseille en début de saison.

Touché par les propos racistes du 4e arbitre à l’encontre de l’entraîneur adjoint Pierre Webo mardi, Neymar (28 ans, 5 matchs et 6 buts en C1 cette saison) s’est dit fier de la réaction du Paris Saint-Germain et de l’Istanbul Basaksehir qui ont décidé de quitter le terrain. Après la rencontre de Ligue des Champions rejouée ce mercredi et remportée par les Parisiens (5-1), l’attaquant brésilien a même regretté de ne pas avoir pris cette décision lorsqu’il avait accusé le Marseillais Alvaro Gonzalez de racisme lors du Classique (0-1 pour l’OM) en septembre dernier.

"C'est un sujet sérieux, très délicat, a confié l’ancien Barcelonais à la chaîne Téléfoot. Malheureusement, cette situation a eu lieu, ce qui est embêtant. Cela a eu lieu avec moi au début de la saison. Je sais que ce n'est pas normal de souffrir d'un acte, d'une insinuation pour sa couleur de peau, pour sa race. C'est du passé. Nous devons arrêter le match, nous avons très bien fait. C'est ce qui m'est passé par la tête et que j'aurais dû faire la première fois."

Rappelons qu’aucune image n’avait permis de confirmer ses accusations contre l’Espagnol qui n’avait pas été sanctionné.