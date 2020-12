🎥 Le message de Vincent Kompany à ses troupes : "Merci pour les supporters"

Le Sporting se relance après être parvenu à stopper le leader Genk.

Anderlecht a stoppé la belle série du Racing Genk en s'imposant 1-0 ce vendredi soir. Une victoire qui va faire du bien au moral des troupes de Vincent Kompany.

Dans le vestiaire, ce dernier a d'ailleurs tenu à s'adresser à ses joueurs, avant que la victoire ne soit fêtée avec le staff :

"Je tiens à vous dire deux choses : merci et désolé. Merci pour votre performance de ce soir, pas pour moi ni le staff mais pour les supporters de ce club qui ont une raison de croire en vous. Et désolé, car je vais vous pousser encore plus", déclarait l'entraineur du Sporting.