Un jour sans pour le Beerschot: "Sous-estimer Mouscron? Certainement pas"

Les Anversois connaissent une période un peu moins faste. Ils étaient en tête de la Pro League il y a à peine deux semaines, ils ont depuis concédé deux défaites de rang et n'ont trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise. Mais ils n'ont pas pris les Hurlus de haut.

S'il a sauvé l'honneur dans les dix dernières minutes, Raphael Holzhauser est conscient que son équipe est passée à côté de son sujet, samedi, à Mouscron. Un jour sans que l'Autrichien ne parvient pas à expliquer. "Il faudra revoir le match pour pouvoir analyser ça à tête reposée. Mais on n'était pas à 100%. Maintenant, on doit oublier ce match et déjà nous concentrer sur celui de mardi", insiste l'Autrichien.

Hors de question, en revanche, pour le meilleur passeur et buteur du Beerschot d'envisager la possibilité que son équipe ait pris son adversaire d'un peu trop haut. "Non, nous n'avons pas sous-estimé Mouscron. Nous, on vient de Divison 1B et tout le monde nous prend au sérieux. Nous avons une bonne équipe, un bon groupe et j'ai confiance, de meilleurs jours nous attendent", conclut l'Autrichien.

Après des défaites contre Eupen et à Mouscron, c'est à Saint-Trond que les Anversois tenteront de rebondir et de se relancer, mardi soir.