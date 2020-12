L'AS Monaco sort un maillot collector pour ses fans

L'ASM a décidé de célébrer la saison 1987-88, au terme de laquelle le club avait remporté son cinquième titre de champion de France.

Pour l'occasion, le club propose en édition limitée le maillot domicile de la saison 1987-88.

Le club était à cette époque entrainé par un certain Arsène Wenger, qui remportait le titre dès sa première année au club, avec des joueurs comme Glenn Hoddle ou encore Patrick Battiston.

👕 𝒲𝑒𝓃𝑔𝑒𝓇, 𝐻𝑜𝒹𝒹𝓁𝑒, 𝐻𝒶𝓉𝑒𝓁𝑒𝓎 and the famous jersey of 𝙩𝙝𝙖𝙩 5️⃣th French League triumph 🏆



Copa & AS Monaco are proudly launching a limited edition 𝙧𝙚𝙥𝙡𝙞𝙘𝙖 of our 87/88 shirt 🙌



ℹ️ 👉 https://t.co/JkEnX1Qe7X pic.twitter.com/ZD11jfv3g6