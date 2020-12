Robert Lewandowski est The Best

Robert Lewandowski a devancé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour s'adjuger le trophée The Best.

L'attaquant du Bayern Munich est ainsi récompensé de son année de folie : en l'absence de Ballon d'Or, Robert Lewandowski (32 ans) a remporté tous les trophées individuels et collectifs possibles - Bundesliga, Coupe nationale, Ligue des Champions, Joueur UEFA de l'Année et maintenant The Best, devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Le buteur polonais a inscrit 71 buts en 63 matchs sur la saison 2019-2020, et compte déjà 18 buts en 17 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Il succède au palmarès The Best à Lionel Messi, qui termine deuxième. Cristiano Ronaldo, déjà sacré à deux reprises, complète le podium.

Manuel Neuer meilleur gardien, Jürgen Klopp meilleur coach

Le reste de la soirée avait déjà récompensé le Bayern Munich : Manuel Neuer avait été élu Gardien FIFA de l'Année 2020. De manière assez surprenante, ce n'est cependant pas Hansi Flick qui a remporté le trophée de Coach de l'Année : Jürgen Klopp, vainqueur de la Premier League avec Liverpool, lui a été préféré. L'Allemand remporte le titre pour la seconde fois, une première !