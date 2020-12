Nouveau coup dur pour Zulte Waregem: 10 à 12 semaines d'indisponibilité

Mercredi, contre l'Antwerp, Thomas Chory avait dû quitter le terrain après seulement huit minutes de jeu. Et le verdict n'est pas bon pour le Tchèque, arrivé cet été au Stade Arc-en-Ciel: "Il souffre d'une grave blessure à la cheville et sera indisponible 10 à 12 semaines", confirme Zulte Waregem.

Un coup dur pour le Essevée qui occupe la 14e place de Pro League avec seulement quatre points d'avance sur la zone rouge et qui perd son buteur tchèque, auteur de trois buts et un assist en huit matchs cette saison.

