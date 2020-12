Olivier Létang, le nouveau Président de Lille, sous-entend une fin de collaboration avec Mouscron

Au lendemain du nul entre Lille et le PSG, le nouveau Président de Lille Olivier Létang s'est présenté en conférence de presse et il a parlé de Mouscron et de Boavista.

Mouscron et Boavista sont des clubs partenaires du LOSC, de nombreux joueurs Lillois y sont prêtés cette saison. Olivier Létang est revenu sur ce partenariat. "Il n'y a pas de liens financiers directs avec Mouscron et Boavista. Nous avons un accord avec Mouscron jusqu'en juin 2021. Beaucoup de joueurs de Lille sont prêtés, 17 c'est beaucoup trop". Dans son explication, Létang veut surtout dégraisser en fin de saison le noyau de Lille: "Nous allons passer d'un trading "fort" à une gestion de club plus classique". En effet, la base de la gestion de Lopez, c'était d'avoir beaucoup de joueurs sous contrat pour les faire progresser et les revendre dans la foulée. Pour la saison prochaine, Mouscron, qui a toujours eu son indépendance financière, ne pourra donc plus compter sur des joueurs de Lille en prêt comme cette saison. Les Hurlus ont 6 mois devant eux pour élaborer un plan pour le prochain exercice.