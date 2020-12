Le Standard va-t-il devoir se renforcer cet hiver afin d'être dans le top 4 ? "Il y aura un aménagement de l'effectif à faire"

Ce samedi soir (20h45), le Standard de Liège accueillera Saint-Trond lors de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League. Les Rouches sont dans l'obligation de l'emporter contre les Canaris afin de mettre fin à une longue série noire de sept matchs sans victoire.

Philippe Montanier a évoqué son cas personnel et la rencontre ô combien importante de samedi contre Saint-Trond, mais est également revenu sur la règle des cinq changements qui entrera en vigueur ce week-end en Jupiler Pro League. Une bonne nouvelle pour le Standard qui est l'équipe belge qui a disputé le plus de matchs cette saison. "D'autres championnats avaient déjà adopté cette mesure et c'est une bonne chose pour tout le monde, à la fois pour le spectacle et pour les joueurs. Nous avons disputé trois matchs préliminaires d'Europa League avant les six matchs de la phase des poules ainsi que les dix-sept journées de championnat. Sans parler des internationaux. Et il va rester beaucoup de matchs encore en janvier. Cette règle va permettre de mieux protéger les joueurs", a souligné le technicien français.

Le mercato hivernal approche à grands pas et le matricule 16 pourrait se renforcer afin de remplir son objectif, à savoir faire partie du top 4. "Il y aura un aménagement de l'effectif à faire. Il faudra voir si le club a les moyens et connaître les dispostions des joueurs. Il y a encore beaucoup paramètres que nous ne connaissons pas aujourd'hui pour pouvoir se projeter au mercato. Mais je suis d'abord concentré sur le match de Saint-Trond", a conclu le coach des Rouches