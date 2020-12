Philippe Montanier a été un peu surpris par ses dirigeants : "On m'avait dit que les Liégeois étaient des personnes de valeur"

Ce samedi soir (20h45), le Standard de Liège accueillera Saint-Trond lors de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard est plongé dans la crise après sa déconvenue dimanche dernier contre Mouscron (0-1). Le matricule 16 vient d'enchaîner une troisième défaite de suite en championnat. "Après avoir analysé la rencontre, elle fut cohérente. Nous avions la possession et avons eu huit occasions. Il manque cette étincelle pour faire basculer la pièce du bon côté. L'état d'esprit est bon et l'équipe est performante sur le plan athlétique malgré le nombre de matchs. Toutefois, nous avons pu prendre un jour de repos lundi, cela faisait un mois que ce n'était plus arrivé", a confié Philippe Montanier en conférence de presse.

Ce samedi soir, les Liégeois sont dans l'obligation de remporter ce dernier match de l'année contre Saint-Trond et de mettre ainsi fin à cette longue série noire de sept matchs sans victoire. "Nous sentons bien que les joueurs sont touchés par les mauvais résultats et la situation au classement. Mais ils sont combattifs et veulent faire mieux", a précisé l'ancien coach de Lens sur la sellette.

"Je ne suis pas préoccupé par mon avenir. D'abord le match avant les conséquences éventuelles, il faut garder son énergie pour décrocher cette victoire. Le soutien des joueurs affiché lors du but annulé face à Mouscron ? J'avais déjà évoqué cette cohésion avec mes joueurs. Elle existe déjà au sein du staff, ce qui n'est pas toujours simple. Je suis venu avec Michaël Debève au sein d'un staff déjà existant et nous nous sommes très vite bien entendus. C'est aussi le cas avec les dirigeants, il y a une véritable unité et cela aide pour repartir du bon pied", a expliqué le T1 des Rouches.

Montanier a eu d'ailleurs une discussion avec ses dirigeants après la défaite face à Mouscron. "Après neuf matchs, nous avions déjà effectué un petit bilan. À ce moment-là, tout était positif : nous gagnions et nous étions bien classés. Je les avais remercié et leur avais dit : "Nous verrons quand cela ira mal". Après la défaite de dimanche, ils m'ont rassuré en quelque sorte en me disant : "Nous n'avons pas changé d'avis te concernant. Nous te voyons travailler tous les jours et nous te soutenons". C'est toujours très appréciable car c'est dans les mauvais moments que l'ont voit sur qui on peut compter. Si j'ai été surpris par le discours des dirigeants ? Oui un peu car je ne m'attendais pas à autant de franchise, c'est même très rare dans le monde du football. À l'image du président (Bruno Venanzi, ndlr), les dirigeants sont des personnes passionnées et des gens qui ont des valeurs. On m'avait dit que les Liégeois étaient ainsi, je suis en train de le vérifier", a déclaré le Français qui a déjà connu des moments aussi difficiles.

"Il y a plein de paramètres pour remettre la machine en marche. Il faut de la persévérance et un peu de réussite. En France et en Espagne durant toutes mes saisons réussies, j'ai connu des moments aussi durs, mais qui se sont bien terminés. J'étais dans la même situation que celle-ci", a conclu Montanier qui boucler l'année 2020 par une victoire.