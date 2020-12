Mehdi Carcela : "Quand on commence mal comme ça..."

Ce samedi soir, le Standard de Liège s'est incliné contre Saint-Trond à domicile (1-2) lors de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard vient de subir sa quatrième défaite de suite en championnat et sa huitième rencontre sans victoire de rang. Le matricule 16 a vite été cueilli à froid ce samedi soir. Après 16 minutes de jeu, les Rouches étaient déjà menés 0-2 contre Saint-Trond, la lanterne rouge du championnat. "Nous avons mal débuté les vingt premières minutes. Je ne sais pas si on s'est mis trop de pression. Quand on commence mal comme ça...On n'était pas assez concentré puis après on a réagi et c'était meilleur en seconde période. Mais quand ça ne veut pas rentrer, ça ne rentre pas", a analysé Mehdi Carcela au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

Outre le manque d'efficacité, le matricule 16 est frappé par la malchance. "Tout était contre nous à nouveau. Encore aujourd'hui, nous ne sommes pas parvenus à marquer plusieurs goals. J'ai eu deux belles occasions mais le portier adverse était à la parade."

Pourtant, juste avant l'entame de la rencontre, plusieurs supporters sont venus exprimer leur mécontentement. Leur message était pourtant très clair.

"C'est sûr. C'est déjà compliqué de jouer sans eux et cela pèse beaucoup dans la balance. C'est un véritable douzième homme qui nous porte", a conclu le milieu offensif des Rouches.