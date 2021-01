Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 01/01: Praet - Leko - Cools - Zinckernagel - Grealish - Ouali - Khedira

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!

Une année qui commence bien pour Ivan Leko, tout juste confirmé dans ses nouvelles fonctions: entraîneur principal du Shanghai SIPG. (Lire la suite)

Annoncé en partance pour Tottenham, Sami Khedira pourrait finalement opter pour un autre club anglais. En fin de contrat à l'issue de la saison avec la Juve, l'international allemand discute avec les Toffees, selon les informations du Daily Mail. À Goodison Park, il pourrait retrouver un entraîneur qu'il connaît par coeur: Carlo Ancelotti qu'il avait cotoyé au Real entre 2013 et 2015.

Idir Ouali est désormais un joueur libre. Actif à Hatayspor depuis le mois d'août 2019, l'ailier franco-algérien a décidé de casser son contrat. Passé par Mouscron et Courtrai notamment, Idir Ouali est donc libre de s'engager avec n'importe quel club cet hiver.

L'homme fort d'Aston Villa garde la cote sur le marché des transferts en Premier League. Comme le révèle le Daily Mail ce vendredi, Manchester United espère encore le recruter l'été prochain. Il avait déjà été approché en septembre, avant de signer un nouveau contrat de cinq ans avec les Villans. Pas de quoi totalement refroidir les Red Devils visiblement...

Un nouveau coéquipier pour Christian Kabasele. Watford annonce en effet avoir recruté le Danois Philip Zinckernagel. Ancien international U21, l'attaquant évoluait en Norvège depuis trois ans. En 2020, il a inscrit 19 buts et distillé 24 assists en championnat. Il a signé un contrat de cinq ans et demi avec les Hornets.

