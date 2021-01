Shanghai SIPG annonce l'arrivée d'Ivan Leko

Une année qui commence bien pour Ivan Leko, tout juste confirmé dans ses nouvelles fonctions: entraîneur principal du Shanghai SIPG.

Il ne manquait plus que l'officialisation, elle est tombée ce jour de l'An. Ivan Leko est bel et bien le nouvel entraîneur du Shanghai SIPG, où il succède au Portugais Vitor Pereira, qui était en place depuis un peu plus de trois ans.

Après six mois à l'Antwerp, Ivan Leko a signé un contrat de deux ans. Après la division 1 grècque (PAOK), la D1 belge (STVV, Bruges, Antwerp) et le championnat des Émirats Arabes Unis (Al-Aïn), le coach croate découvrira donc la Super League.