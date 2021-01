Alexandre Grosjean : "Mbaye Leye a l'ADN du Standard de Liège, pas Franky Vercauteren"

Ce lundi, Mbaye Leye a fait connaissance avec le groupe, mais a aussi été présenté officiellement à la presse.

Alexandre Grosjean, le directeur général du Standard, s’est exprimé au sujet du nouvel entraîneur principal du matricule 16. "Après la défaite contre Saint-Trond et la fin de collaboration avec Philippe Montanier, je vous avais dit que nous allions nous mettre à la recherche d'un nouveau coach. Nous avions établi une short-list et deux noms sont ressortis, celui de Franky Vercauteren et Mbaye Leye", a expliqué le CEO des Rouches avant de poursuivre.

"Nous avions trois critères pour l’entraîneur, à savoir connaître le championnat belge, connaître le noyau et avoir l’ADN du Standard. Vercauteren est un très bon coach, avec beaucoup d’expérience, mais il n’avait pas l’ADN du Standard. De plus, nous savions aussi que Vercauteren négociait avec l’Antwerp. Notre choix s’est donc porté sur Mbaye, qui répondait aux trois critères et il sera accompagné d’un autre membre du club, Patrick Asselman", a conclu Grosjean.