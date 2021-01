Une autre recrue pour Bruges? Un jeune Norvégien dans le viseur du Club

Après les arrivées de Stefano Denswil et Bas Dost, le Club de Bruges pourrait aussi profiter du mercato hivernal pour préparer l'avenir.

Le Club de Bruges déjà prêt à dégainer pour la troisième fois cet hiver? Selon les informations du média norvégien Fotballteve, la direction brugeoise aurait flashé sur le jeune Osame Sahraoui.

Âgé de 19 ans, l'international U21 disputait en 2020 sa toute première saison en Division 1 norvégienne et il a impressionné en inscrivant cinq buts et en distillant sept assists en 28 rencontres. Bruges n'est d'ailleurs pas le seul club intéressé: Montpellier et Strasbourg sont aussi intéressés.