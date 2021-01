John van den Brom sous le charme de Paul Onuachu : "C'est vraiment un cas à part"

De retour en Belgique depuis deux mois, John van den Brom a fait la connaissance de Paul Onuachu. Un profil qui l'a rapidement convaincu. L'attaquant de Genk fait partie des meilleurs buteurs en Europe aujourd'hui.

C'est l'un des hommes en forme en Belgique. Auteur d'une excellente première partie de saison, Paul Onuachu ne cesse de convaincre les observateurs du ballon rond. Parmi eux, son entraîneur, John van den Brom, est tombé sous son charme, comme l'atteste ses propos accordés à Het Laatste Nieuws.

Le technicien néerlandais s'est exprimé sur la personnalité de son attaquant, mais aussi sur son apport au collectif. "Paul est vraiment un cas à part. À l'entraînement, il peut vraiment s'énerver s'il perd un match. C'est ce que vous aimez voir en tant qu'entraîneur [...] À côté du terrain, c'est un gars vraiment sympa, mais une fois que le sifflet retentit, il tourne un bouton et fonce. Et Onuachu peut encore s'améliorer. Il doit encore plus devenir plus un point de fixation pour l'équipe. Il est tellement important pour nous en ce moment."

En 2020/2021, l'international nigérian (7 capes) possède des statistiques bluffantes. En effet, en 18 matchs de Pro League disputés jusqu'à présent, il affiche un bilan de 18 buts inscrits, soit une moyenne d'un but marqué toutes les 78 minutes. Seul Robert Lewandowski fait mieux que lui en Europe à l'heure actuelle.