🎥 FA Cup : Leicester déroule face à Stoke, les trois Belges à l'assist

En déplacement du côté de Stoke (D2 anglaise), Leicester s'est imposé sans trembler sur le score de 0-4 en FA Cup. Pour l'occasion, Brendan Rodgers avait aligné Praet, Tielemans et Castagne.

Justin James a ouvert le score pour les Foxes dès la 34e minute de jeu grâce à un assist de Dennis Praet. Peu avant l'heure de jeu, Albrighton doublait la mise cette fois-ci sur un assist de Tielemans.

A la 79e minute, Castagne s'illustrait à son tour en offrant lui aussi un assist à Perez pour le 0-3. Deux minutes plus tard, Barnes fixait le score final de la rencontre à 0-4 et offrait la qualification à ses couleurs pour les 1/16es de finale de la Coupe d'Angleterre.

