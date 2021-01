Encore un joueur de Man U vers l'Inter?

Sur les traces de Romelu Lukaku, Ashley Young et Alexis Sanchez?

La connexion entre Manchester United et l'Inter est réelle ces dernières années. Romelu Lukaku, Alexis Sanchez et Ashley Young ont successivement quitté Old Trafford pour la Lombardie et ce n'est peut-être pas fini.

Et ce n'est peut-être pas fini. Dans l'optique d'un départ de Christian Eriksen, qui n'a jamais su convaincre Antonio Conte, l'Inter aimerait recruter un autre milieu offensif. Et c'est Jesse Lingard est le choix numéro 1 du club de Romelu Lukaku, selon le Sunday Mirror.