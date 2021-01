FA Cup: Chelsea et City sans problème, De Bruyne à l'assist

Si City partait largement favori de son duel de FA Cup contre Birmingham, pensionnaire de Championship, Pep Guardiola avait décidé de ne pas trop faire tourner et Kevin De Bruyne était titulaire. Le Diable Rouge, qui n'a finalement joué qu'une mi-temps, a été décisif: c'est lui qui donne l'assist sur le deuxième but des Sky Blues.

Mais c'est Bernardo Silva qui endosse le statut d'homme du match. Le Portugais n'avait pas encore marqué cette saison, il a inscrit un doublé cet après-midi. Phil Fodden a complété le festival avant le repos et CIty a contrôlé en seconde période (3-0).

Qualification sans problème également pour Chelsea contre Morecamb (4-0). Mason Mount, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi et Kai Havertz ont inscrit les quatre buts londoniens. Barnsel, tombeur de Tranmere Rovers (2-0), et Bristol City, qui a effacé Portsmouth (2-1), sont les autres qualifiés du début d'après-midi.

Et la surprise est venue de Crawley Town, équipe de Division 4, qui a écrasé le Leeds United de Marcelo Bielsa (3-0).

