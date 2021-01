Hugo Siquet s'est mis en évidence lundi soir : "C'est le seul joueur que j'ai appelé quand j'ai été nommé T1"

Le jeune joueur âgé de 18 ans a été aligné d'emblée ce lundi soir lors de la victoire du Standard de Liège contre Waasland-Beveren (3-1). Le pur produit de l'Académie liégeoise a livré une très belle prestation pour sa première titularisation à Sclessin.

Préféré à Laurent Jans au poste de back droit, Hugo Siquet a été l'auteur d'une très belle prestation pour sa quatrième apparition sous le maillot rouche et y est même allé son assist sur le deuxième but du Standard de Liège contre Waasland-Beveren. "J'avais vu son dernier match (contre Saint-Trond) et il avait effectué une très belle entrée. Cette semaine m'a permis d'avoir une idée bien concrète le concernant. De plus, c'est le seul joueur que j'ai appelé quand j'ai été nommé entraîneur principal du Standard. Je lui ai dit que j'avais confiance en lui et qu'il devait bien suivre son programme pendant la trêve hivernale. Il a montré qu'il était présent mais il faut continuer à être régulier désormais", a souligné le coach des Rouches.

Merveille Bokadi s'est aussi exprimé concernant le jeune back droit liégeois. "Je n'ai pas été surpris, c'est un très bon joueur qui se donne à fond et qui évolue bien. À vrai dire, je suis même à l'aise quand il est à côté de moi. Il joue vraiment de façon intelligente", a précisé le Congolais.

Même son de cloche du côté de Selim Amallah. "Hugo ne nous surprend pas, on s'entraîne chaque jour avec lui et on connait ses qualités. Il doit encore progresser mais il apporte déjà beaucoup à l'équipe et c'est vraiment bien. Il faut toutefois garder les pieds sur terre et continuer à travailler, mais il est sur la bonne voie", a conclu l'international marocain.