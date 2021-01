Mike Vanhamel, sixième meilleur gardien de Pro League: "Pas logique"

S'il est le gardien qui a le plus encaissé cette saison, Mike Vanhamel a pris une belle place d'honneur au classement du Soulier d'Or.

Simon Mignolet, qui est aussi candidat au Soulier d'Or, a été élu gardien de l'année à une écrasante majorité, devant Arnaud Bodartet Hendrik Van Crombrugge, Mike Vanhamel a pour sa part pris une belle sixième place.

"Simon Mignolet le mérite largement"

Et pourtant, le portier du Beerschot est le gardien qui encaisse le plus en Pro League depuis le début de la saison. Mais ça ne lui fait ni chaud ni froid. "Pour être honnête, ça ne signifie rien pour moi", explique-t-il dans un entretien accordé à Gazet van Antwerpen.

Et il précise sa pensée: "Ce n'est pas logique qu'autant de gardiens reçoivent des points. Simon Mignolet le mérite largement. Et, avec Arnaud Bodart, Hervé Koffi et Hendrik Van Crombrugge, ils sont au-dessus du lot."