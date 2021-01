Officiel: direction la Turquie pour un médian du Cercle

Pas indiscutable sous les ordres de Paul Clement, Johanna Omolo quitte la Pro League.

Le Cercle et Johanna Omolo se séparent provisoirement. Comme l'annonce le club ce jeudi, le médian kenyan s'en va. Il défendra désormais les couleurs d'Erzurumspor, actuelle lanterne rouge de Superlig.

Passé par Visé, Lommel, le Beerchot et l'Antwerp, où il avait contribué à la montée en Pro League, Johanna Omolo avait rejoint le Cercle en 2017 et, là encore, il a contribué au retour parmi l'élite. Cette saison, il a toutefois enchaîné les hauts et les bas et avait d'ailleurs été écarté de la sélection de Paul Clement lors des quatre dernières rencontres.