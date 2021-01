Mbaye Leye évoque son nouveau buteur et le mercato hivernal

Le Standard de Liège tient enfin son buteur en la personne de Joao Klauss arrivé en provenance de Hoffenheim cet hiver. Le Brésilien est prêté pendant 18 mois avec option d'achat par le club allemand.

Joao Klauss pourrait faire ses grands débuts dimanche avec le Standard de Liège. "Il s'est entraîné hier et aujourd'hui avec le groupe. Il est apte physiquement et c'est un joueur sur qui nous pouvons déjà compter", a confié Mbaye Leye en conférence de presse. "Bruno Venanzi (le président du Standard de Liège, ndlr) m'avait promis que j'aurai rapidement un nouvel attaquant, c'est chose faite. Je suis content car c'était le profil recherché. Il est très mobile dans le jeu, il est également capable de faire le pressing, de jouer en combinaison et de marquer des buts. S'il est à la hauteur de nos espoirs et nos ambitions, il apportera beaucoup au groupe", a souligné le technicien sénégalais.

Merveille Bokadi a pu également découvrir son nouvel équipier. "Un très bon joueur qui possède une belle technique. Il va apporter un plus pour l'équipe. Il a bien pressé à l'entraînement, j'en suis témoin", a précisé en souriant l'international congolais.

"Le groupe est très équilibré"

Bientôt d'autres arrivées du côté de Sclessin ? "Le groupe est très équilibré, nous avons deux voire trois joueurs à chaque poste. Le but était d'avoir un buteur capable de faire la différence et d'apporter un plus. Klauss est un type d'attaquant que nous n'avions pas, il ressemble un peu à Avenatti et Oulare mais avec plus de mobilité. J'ai un noyau de qualité et je suis satisfait de celui-ci", a martelé le coach des Rouches avant d'évoquer de possibles départs.

"Nous savons que la situation financière est peu évidente. Il y a des joueurs ici présents qui pourraient recevoir une belle offre et partir. Si la situation se présente, nous regarderons si c'est nécessaire ou pas de vendre", a conclu Mbaye Leye.