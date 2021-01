Grands débuts pour un jeune Belge avec Parme, Maxime Busi part à la faute

Parme et ses jeunes Belges ont longtemps tenu le bon bout à Sassuolo.

Un nouveau match sans victoire pour Parme en Serie A. Les Parmesans ont pourtant longtemps créé la surprise en menant sur la pelouse de Sassuolo, avant de craquer dans le money time. Une rencontre abordée avec deux Belges sur la pelouse et côte à côte: Maxime Busi sur le flanc droit et le jeune Daan Dierckx en défense centrale.

Grande première pour ce dernier, âgé de 17 ans, et arrivé à Parme le 1er janvier dernier en provenance du centre de formation de Genk. Daan Dierckx devient du même coup le premier joueur né en 2003 à fouler une pelouse de Serie A.

Et sa présence a failli porter bonheur à Parme qui a mené pendant 50 minutes, grâce au but d'ouverture de Juraj Kucka. Mais Maxime Busi a commis la faute qui coûte cher aux Parmesans: Filip Duricic n'a pas tremblé et a offert un point à Sassuolo: sur penalty et à la 94e minute (1-1).

Fin d'une série de cinq défaites consécutives, néanmoins pour Parme, qui reste malgré tout coincé à la 19e place du classement de SerieA.