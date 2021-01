Homme du match à 18 ans : Anouar Aït El Hadj a fait forte impression

Anouar Aït El Hadj a brillé, une fois de plus, à ce poste de milieu entre le 8 et le 10, hyperactif et soyeux. Élu homme du match, il surprend les observateurs.

Le jour et la nuit. Entre l'Anouar Ait El Hadj ailier et celui qu'on voit depuis quelques matchs dans l'axe, il y a un monde de différence, et ce qu'on a pu écrire et penser du joueur après ses matchs sur le flanc doit désormais être tout bonnement considéré nul et non avenu. El Hadj est la preuve vivante qu'il faut, dès que possible, aligner un jeune joueur à "son" poste pour qu'il s'épanouisse.

Contre Charleroi, s'il a semblé cuit après l'heure de jeu, le jeune milieu de 18 ans a été élu homme du match après un match plein d'intelligence et sentant le football à plein nez. "C'était une belle soirée", souriait-il. "Le match était plus intense en seconde période, mais on s'en est bien sorti. Au milieu, c'est là que je me sens le mieux, que je lis le mieux le jeu. Il y a de la concurrence à ce poste, c'est comme ça, mais si je travaille, ça ira. C'est juste dommage de ne pas marquer ou donner d'assist, mais ça viendra".