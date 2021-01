Clement rend hommage à Ostende: "Jamais simple contre cette équipe d'Ostende"

Le Club de Bruges a eu besoin d'un brin de réussite et d'un excellent Mignolet pour s'imposer contre Ostende, une équipe décidément bien compliquée à affronter.

Philippe Clement sait que son équipe est passée par le chas de l'aiguille contre Ostende. S'il n'avait pas grand chose à dire à propos de ses joueurs, il a rendu hommage à son adversaire du soir, qu'il porte manifestement en haute estime.

"C'était une rencontre difficile, peut-être la plus dure de la saison. Ostende ne vous laisse pas jouer calmement avec le ballon. Nous avions bien commencé la rencontre mais nous avons encaissé sur un contre, et ce but leur a donné encore plus d'énergie. Nous n'avons cependant pas douté et nous avons égalisé avant la mi-temps".

Et après la pause, tout s'est un peu emballé: "Après notre deuxième but, on savait qu'Ostende ne baisserait pas les bras et continuerait à nous poser des problèmes. Ce n'était pas une prestation académique de notre part, mais ce n'est pas simple contre cette équipe d'Ostende. Leur qualité, c'est d'empêcher aussi l'adversaire de joueurs. Nous pouvons être heureux d'avoir gagné nos deux matches contre eux car il n'y a pas beaucoup d'équipes qui le feront cette saison."