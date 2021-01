Pro League : Onuachu toujours, Cuesta encore... Genk prend un point face à La Gantoise

En inferiorité numérique durant la majeure partie du match, Genk n'a pu obtenir mieux qu'un résultat nul à domicile contre les Buffalos. Si Onuachu s'est distingué positivement, Carlos Cuesta a encore fait des siennes.

Mauvaise passe pour Genk. Ce jeudi soir, les Limbourgeois n'ont pu faire mieux qu'un résultat nul, à domicile, face à La Gantoise dans le cadre de la 25ème journée de Pro League. Cela fait donc trois matchs consécutifs sans victoire en championnat pour les hommes de John van den Brom.

Une fois de plus, c'est Paul Onuachu qui a montré l'exemple à ses coéquipiers. Le Nigérian a ouvert le score en début de match (7ème minute). Il s'agit de son 20ème but de la saison en championnat (en 21 matchs joués). Mais Carlos Cuesta ne l'a pas suivi. Le défenseur colombien a été exclu au bout de seulement 12 minutes de jeu, condamnant Genk à jouer à dix durant la majeur partie du match. Juste avant la mi-temps (45ème+3), Roman Yaremchuk s'est chargé de remettre les deux équipes à égalité. Le score n'a plus bougé durant le second acte. Score final : 1-1.

Au classement, Genk est nettement distancé de la premeière place, en accusant neuf points de retard sur le Club de Bruges, et ne compte plus que deux unités d'avance sur l'Antwerp (troisième). Pour leur part, les Buffalos sont 13ème avec 27 points, coincés entre Coutrai (29 pts) et Saint-Trond (26 pts).