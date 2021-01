Un joueur de STVV va signer.... à la Juventus

Ce serait une énorme surprise....mais quand on y regarde de plus près il y a une explication.

Liberato Cacace est arrivé en début de saison au Stayen et il a réalisé une bonne première partie de saison. De quoi éveiller les recruteurs de plusieurs clubs européens.

D'après SkySports Italia, le Néo-zélandais va quitter STVV et rejoindre.... la Juventus. Il y jouerait avec les U23, qui évoluent en Serie C. Cacace avait fait parler de lui il y a quelques semaines en prenant 2 points dans la course au Soulier d'Or.