Jorge Simao expulsé à cause d'un coup de sang de Da Costa: "Je comprends sa frustration"

C'est devenu une "mauvaise" habitude du côté de Mouscron: Jorge Simao a été expulsé par l'arbitre de la rencontre. Ce sont les circonstances de cette carte rouge qui sont déroutantes.

Mouscron menait, avec deux buts d'avance, sur la pelouse de STVV et les dernières minutes arrivaient tout doucement. L'incident du match est alors intervenu, entre deux membres des Hurlus: Nuno Da Costa et Jorde Simao, et ce dernier a été expulsé.

"Il y a eu la situation du penalty", confie Simao en conférence de presse. "Da Costa veut le tirer, mais c'est Dimitri (Mohammed) qui doit le tirer. Da Costa râle, car il voulait marquer. Lors de son changement je lui dit qu'il peut être le meilleur joueur de la pelouse sans marquer, mais il ne m'écoutait pas, ne me regardait pas"...

Les deux hommes ont alors eu une altercation et le coach a été expulsé pour avoir fait un geste envers l'arbitre: "Je ne parlerai pas de cette décision", a confié Simao.

De son côté, Christophe Lepoint a bien essayé de calmer les choses: "J'ai parlé à Da Costa, je lui ai dit que ce n'était pas grave, que le plus important était les trois points". Les paroles du sage Christophe n'ont pas eu l'effet escompté.