Alexander Blessin a le regard tourné vers le prochain match : "On va tout faire pour gagner face au Standard"

Victorieux face à l'Antwerp ce samedi, les hommes d'Alexander Blessin sont aux portes du top 4. Le coach allemand est déjà concentré sur la rencontre importante de ce jeudi face au Standard.

Le KV Ostende d'Alexander Blessin a frappé un grand coup en s'imposant sur la pelouse de l'Antwerp 1-2. Malgré ce beau résultat, l'Allemand est resté sobre en conférence de presse.

"Je suis très fier de cette victoire. Nous avons eu difficile en début de rencontre mais après les 20 premières minutes, nous avons mieux joué et cela s'est traduit par l'égalisation. En seconde période, nous avons pris l'avantage mais je pense que nous aurions dû marquer un but supplémentaire car il y avait la place".

Cette victoire permet aux Côtiers de revenir provisoirement à un point du top 4 avec 35 unités. Ce jeudi, les Ostendais auront une rencontre importante puisqu'ils affronteront le Standard : "Notre faim est grande et nous voulons gagner le plus de matches possibles. A partir de dimanche, on sera concentré sur le match face au Standard et on fera tout pour le gagner", a déclaré le T1 d'Ostende.