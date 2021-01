Frank Lampard réagit à son licenciement de Chelsea

Chelsea a pris la difficile décision de se séparer de Frank Lampard. L'ancien joueur et légende de Stamford Bridge a réagi à ce licenciement.

Frank Lampard a réagi dans des propos relayés par Skysports à son licenciement de Chelsea, officialisé ce lundi : "Cela a été un grand privilège et un honneur d'entraîner Chelsea, un club qui a été une grande part de ma vie pour si longtemps. Je voudrais remercier les supporters pour leur incroyable soutien ces derniers 18 mois. J'espère qu'ils savent ce que ça signifie pour moi. Quand j'ai accepté ce rôle, je comprenais les défis qui me faisaient face en cette période si difficile pour le football", déclare Lampard.

"Je suis fier des succès que nous avons remporté, je suis fier des joueurs de l'académie qui ont débuté dans l'équipe et aussi bien performé. Ils sont le futur du club. Je suis déçu de ne pas avoir reçu le temps cette saison pour faire avancer le club et l'amener à un niveau supérieur. Je veux remercier Mr Abramovich, la direction, les joueurs, mon staff et tout le monde au club pour leur travail acharné et leur dévouement, surtout durant ces temps éprouvants et sans précédent. Je souhaite à l'équipe et au club le plus grand succès dans le futur", conclut le communiqué.