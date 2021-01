🎥 La grosse déception de Serge Tabekou, fautif sur le penalty anderlechtois

Auteur d'une bonne prestation, mais coupable sur le penalty qui a permis aux Mauves de revenir dans la rencontre, Serge Tabekou n'a pas pu cacher sa déception en interview d'après-match.

L'Excel Mouscron a fait le match presque parfait, mardi soir au Canonnier contre le Sporting d'Anderlecht. Jusqu'à la 93e minute et ce penalty concédé. "C'est difficile parce qu'on commet une faute, il y a un coup-franc et on n'est pas attentif", explique-t-il au micro d'Eleven.

"On ne leur a rien laissé"

Les Mauves ont, en effet, rapidement joué le coup et c'est finalement Serge Tabekou lui-même qui a accroché Nany Dimata dans le rectangle. "Il fait un premier crochet et moi je le touche sur son deuxième. C'est frustrant, parce qu'on tenait la victoire."

Lukas Nmecha, spécialiste bruxellois des penaltys, s'est chargé de transformer et de priver l'Excel de deux points. Une sale fin de soirée pour les Hurlus qui avaient pourtant bien muselé l'attaque anderlechtoise pendant 90 minutes. "On ne leur a rien laissé, Anderlacht n'a pas eu d'occasions. C'est difficile à digérer."