Le KV Courtrai taquine son rival Zulte Waregem au sujet de son terrain

Zulte Waregem a publié une lettre ouverte au sujet de l'état de son terrain, et notamment évoqué la possibilité de déménager pour la fin de saison. Le KV Courtrai a répondu.

Zulte Waregem envisage de délocaliser ses matchs à domicile pour la fin de saison en raison de l'état déplorable du gazon du Gaverbeek. Une mesure qui sera difficile à prendre, car les Flandriens doivent dès lors évoluer à moins de 30km de leur base.

Le KV Courtrai, dont on connaît la rivalité avec Zulte Waregem, a réagi avec humour : alors que la distance entre Stade Arc-en-Ciel et Stade des Eperons d'Or est de 13km à vol d'oiseau, le KVK a affirmé qu'il y avait ... 30,1km. "Sorry les gars, notre stade est tout juste trop loin !".