Retour convaincant pour Beni Badibanga dans le onze mouscronnois

Ca faisait un moment que Beni Badibanga n'avait plus été titularisé par Jorge Simao. Il a su convaincre son coach, mardi soir, contre Anderlecht.

Si Beni Badibanga n'a manqué aucun des neuf derniers matchs de l'Excel, il avait dû se contenter de montées au jeu pendant ces dernières semaines . Mardi, il était de retour dans le onze de base près de deux mois après sa dernière titularisation, qui datait du déplacement à Waasland-Beveren, le 5 décembre dernier.

"De l'excellent boulot"

Et il a séduit Jorge Simao. "Il a fait de l'excellent boulot. Surtout d'un point de vue défensif", insiste le coach portugais. "Offensivement, on sait très bien qu'il a du talent et qu'il apporte beaucoup à l'équipe. Il est capable de garder le ballon, il nous donne du temps pour faire monter les lignes."

Mais il faut beaucoup travailler dans le système de Jorge Simao, d'autant plus contre Anderlecht. "C'est peut-être ce qui est le plus difficile pour lui, mais il l'a très bien fait contre Anderlecht." Suffisant pour revendiquer une deuxième titularisation consécutive à Eupen? Réponse samedi soir.