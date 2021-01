Philippe Clement a vu un bon Bruges mais: "Je ne suis pas content de la première demi-heure"

Le Club a retourné le Cercle et s'est imposé, signant un 18/18 en championnat. Tout n'a cependant pas été du goût de Philippe Clement.

Philippe Clement analysait la rencontre de ses ouailles en conférence de presse: "Je suis content de prendre trois points, et de notre dernière heure de jeu. Je suis cependant mécontent de notre première demi-heure, il y avait trop peu de tempo, peu de présence dans les duels et l'organisation n'était pas bonne. Comme si nous avions eu besoin d'encaisser le but pour réagir".

"Mais le plus important au final c'est de prendre le dessus, d'élever son niveau de jeu et de prendre trois points qui sont mérités, ce qui est le cas. Nous avons eu plus de 60% de possession de balle et les meilleures occasions, même si le Cercle en a eu aussi".



Enfin, le coach des champions en titre tempère les attentes des suiveurs mais aussi des supporters: "Nous ne pouvons pas toujours jouer au niveau de notre match contre Genk, mais ça doit être le but. Il ne faut pas oublier que les rencontres se succèdent. Le remplacement de Vanaken? C'était un peu tactique. Il a été suspendu et a été blessé, il doit retrouver le rythme".