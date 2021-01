Van Den Brom va continuer sa rotation: "C'est tout un art"

Contre Zulte-Waregem, John Van Den Brom avait laissé quelques éléments importants sur le banc et il compte faire pareil contre le KV Malines.

Contre Zulte-Waregem, le coach hollandais avait laisse Théo Bongonda sur le banc et s'est passé des services de Arteaga. "Je suis très heureux de la qualité de mon noyau", a-t-il confirmé en conférence de presse. "Dans cette période chargée avec beaucoup de matches, c'est tout un art de trouver la balance entre le repos physique et les qualités de l'équipe et je pense que nous y arrivons. Regardez, nous nous sommes passés de Bongonda et d'Arteaga qui avaient besoin de souffler et nous avons remporté notre match".

Contre le KV Malines, l'ancien coach d'Anderlecht va faire reposer d'autres joueurs. "Contre Malines, d'autres vont se reposer, si je ne le fais pas ce que je viens de dire n'aurait aucun sens. C'est aussi une bonne chose d'avoir des garçons dans le groupe qui me disent quand ils ont besoin de souffler. C'est dans leur intérêt car je pourrais mieux les juger."

Une rotation qui s'impose pour faire souffler tout le monde, puisque dans une semaine, un match contre le Sporting d'Anderlecht arrive et on se doute que Van Den Brom l'a coché dans son calendrier.