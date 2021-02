Le Club de Bruges sans deux blessés et quatre cadres en Coupe de Belgique

Philippe Clement va faire tourner en Coupe de Belgique et il ne s'en cache pas.

Le Club de Bruges, qui a creusé l'écart en tête du classement de Pro League, entame sa Coupe de Belgique ce mercredi contre Olsa Brakel. Une rencontre que Philippe Clement va mettre à profit pour laisser souffler plusieurs cadres.

Il l'a confirmé en conférence de presse. "Ruud Vormer, Clinton Mata, Simon Mignolet et Odilon Kossounou ne sont pas dans la sélection, ce sont les joueurs qui ont le plus joué", explique-t-il. Federico Ricca, victime d'une blessure musculaire et Charles De Ketelaere, lui aussi légèrement blessé, ne seront pas de la partie non plus.

La chance des jeunes? L'intention du coach brugeois est en tout cas de donner du temps de jeu à des jeunes promesses du Club. "Je veux donner une chance à des garçons comme Ignace Van Der Brempt, Thomas van den Keybus, Maxim De Cuyper et Youssouph Badji", insiste-t-il.