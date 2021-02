Croky Cup : Badji fait le show, Bruges ne fait qu'une bouchée d'Olsa Brakel

Suite de la soirée de Croky Cup avec un match de gala pour Olsa Brakel face au Club de Bruges.

Le leader de JPL accueillait Olsa Brakel, formation de D2 Amateurs. Philippe Clement optait pour une rotation et lançait les jeunes Van Den Keybus et Van Der Brempt ainsi que le nouveau venu Tahith Chong, alors que Dirar débutait sur le banc.

Le Club tenait son rang d'archi favori et ouvrait le score via Hans Vanaken après deux minutes à peine.

Olsa Brakel réalisait le petit exploit d'égaliser dans la foulée via Haezebroeck (9e), avant que ne débute le Badji show. Le Sénégalais (21e) redonnait dans un premier temps l'avance aux Blauw & Zwart.

Après la pause, un auto but de Nelis (51e) sur un corner frappé par Chong permettait à Bruges de prendre le large. Youssouph Badji plantait ensuite un doublé (59e), suivi par Chong qui ouvrait son compteur but pour le Club (71e) avant que Youssouph Badji n'inscrive le hattrick (74e). Nabil Dirar montait au jeu (63e) et retrouvait le Jan Breydel pour la dernière demi-heure.

Le Club se qualifie sans trop de peine et connait déjà son prochain adversaire : il retrouvera l'Antwerp au tour suivant.