Le transfert de Vukotic avorté, une bonne nouvelle pour Waasland-Beveren? "Ca dépendra de sa réaction"

Le solide défenseur central serbe était tout proche de l'Antwerp, mais les négociations ont échoué entre les deux clubs.

Aleksander Vukotic aura connu les ascenseurs émotionnels dans la dernière ligne droite du mercato. Il devait signer à l'Antwerp, mais les négociations n'ont pas abouti. Il terminera donc la saison au Freethiel, où Waasland-Beveren lutte pour sa survie en Pro League.

"J'imagine à quel point c'est difficile mentalement"

Un solide atout dans la course au maintien? "Cela va dépendre de sa réaction", note Nicky Hayen pour Het Nieuwsblad. "Le Vukotic des matchs contre Anderlecht et Genk nous serait clairement très utile. Mais s'il gamberge trop et qu'il n'est pas à 100% mentalement, cela ne nous aidera pas. On va voir dans les prochains jours comment ça se passe."

Parce que Nicky Hayen se rend bien compte que son poulain va devoir digérer les événements. "Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Il avait reçu la permission du club pour négocier. Il avait un beau transfert à l'esprit, je peux imaginer à quel point c'est difficile. Nous aurons un gros travail à effectuer mentalement avec lui, mais nous allons tout faire pour le remettre sur les rails."