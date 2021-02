Lourde blessure confirmée pour Jeff Reine-Adélaïde

Le jeune espoir français vit sa deuxième galère en quelques mois. Les conséquences sont terribles pour l'ancien Lyonnais.

Destin cruel pour Jeff Reine-Adélaïde (23 ans, 14 matchs et 1 but en L1 avec Nice cette saison) ! Déjà victime d'une sérieuse blessure au genou en décembre 2019, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, prêté à l'OGC Nice, a été touché à ce même genou dans les derniers instants du match contre l'AS Monaco (1-2) mercredi pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.

Et d'après un communiqué officiel de l'OGCN ce jeudi, l'ancien Angevin souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs ! Avec une telle blessure, Reine-Adélaïde doit d'ores et déjà mettre un terme à sa saison et va notamment rater l'Euro Espoirs puis les Jeux Olympiques avec la France. Avec ce coup dur, le Gym ne devrait logiquement pas lever son option d'achat, fixée à 25 millions d'euros.