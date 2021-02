OM: un éventuel problème avec le Stade Vélodrome?

Depuis quelques jours, il ne se passe pas un jour sans que l'Olympique de Marseille ne fasse la une de l'actualité.

Depuis plusieurs années, la vente éventuelle du Stade Vélodrome, propriété de la ville de Marseille, fait beaucoup parler. Et à l'occasion d'un live sur le réseau social Facebook ce mercredi, le maire de la cité phocéenne, Benoît Payan, a affiché sa volonté de vendre l'enceinte olympienne !

"Moi le stade, oui je veux le vendre, parce qu'il nous coûte trop d'argent. Je veux le vendre parce que c'est une gabegie financière. Je l'ai dit quand j'étais dans l'opposition, je le ferai si je trouve un acheteur et je me débrouillerai dans les mois et années qui viennent pour trouver un acheteur. Le stade, ce n'est plus possible. Terminé. 15 millions de la part des Marseillais pendant 30 ans, c'est terminé", a assuré Payan.

Une acquisition intéressante pour le propriétaire de l'Olympique de Marseille Frank McCourt ?