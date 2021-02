Un but "important" pour définitivement lancer l'aventure de Lukasz Teodorczyk à Charleroi?

Victime de petits pépins physiques en début d'aventure, Lukasz Teodorczyk aura dû se montrer patient avant d'enfin débloquer son compteur carolo. Mais le but qu'il a inscrit mercredi soir, en plus d'envoyer Charleroi en huitième de la Coupe, va booster la confiance du Polonais.

C'était l'une des recrues phares de l'été dernier à Charleroi. Touché au genou en fin de saison dernière et en panne de temps de jeu à Udine, Lukasz Teodroczyk, ancien goléador du Sporting d'Anderlecht, est venu se refaire une santé du côté du Mambourg.

"Il progresse de semaine en semaine"

Mais le début de saison n'a pas été idyllique pour le Polonais, qui a dû attendre la mi-décembre pour retrouver les terrains. Et depuis, il se contente de montées plutôt éphémères: 48 minutes de jeu en Pro League cette saison. "Physiquement, il revient de longs mois sans jouer et, quand il est arrivé, il a eu plusieurs petites blessures, mais il progresse semaine après semaine, match après match", analyse Karim Belhocine.

Et la semaine qui vient de s'écouler est là pour en témoigner: il avait déjà marqué à Courtrai, mais son but avait été annulé. Mercredi, en revanche, rien à redire: Lukasz Teodorczyk a inscrit le but libérateur qui envoie en Charleroi en huitième de la Coupe de Belgique. Et qui va faire beaucoup de bien à l'attaquant polonais. "C'est un but très important et j'espère que ça va continuer, car on aura besoin de lui", note le coach carolo.

"Un attaquant ça marche à la confiance"

Mais ce but, c'est aussi "la récompense de tout le travail fourni" par le Polonais depuis son arrivée, pour Dorian Dessoleil. "A chaque fois qu'il rentre, il essaye d'apporter un plus et il le fait plutôt bien. Mais un attaquant ça marche à la confiance et la confiance elle vient en marquant. Donc, je pense que ce but va lui faire du bien", poursuit le capitaine carolo.

L'ancien Mauve a en tout cas choisi le bon moment pour frapper. Au terme d'un match difficile, sur une pelouse dans un sale état et à quelques minutes de prolongations de tous les dangers: les Zèbres ne pouvaient sans doute pas espérer de meilleur moment pour voir Teo débloquer son compteur personnel...