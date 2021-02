Vincent Kompany et Anderlecht prêts à affronter Genk

Après avoir pris la mesure du FC Liège (0-2) en Coupe de Belgique ce mercredi, Vincent Kompany et ses troupes se rendent à Genk ce week-end.

Vincent Kompany peut compter sur un noyau quasiment au complet pour la joute à Genk. "En principe, tout le monde sera de retour", a indiqué le T1 d'Anderlecht qui compte donc sur Trebel, Diaby ou encore Cullen. Seuls Hendrik Van Crombrugge, Yari Verschaeren et Elias Cobbaut ne sont pas encore prêts.

Kompany avait dit qu'il y aurait nouvelle compétition de neuf rencontres sur la route du top 4. Et cela débute demain à Genk. "Nous sommes prêts pour ce déplacement difficile face à une équipe de qualité. Pour eux aussi, c'est un nouveau point de départ. Mais je suis surtout préoccupé par la façon dont nous allons gérer le match", a confié le coach du club bruxellois.

Jouer contre une équipe proposant un football positif et jouant le jeu conviendrait-il mieux à Anderlecht ? "Difficile à dire mais d'un côté, au vu de nos résultats face aux grosses équipes, nous avons été à la hauteur. Nous devrons surtout faire preuve de plus d’efficacité que ces dernières semaines afin de marquer des buts plus facilement", a conclu Kompany.